Carlos Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Ortiz 26 Ekim 1992 tarihinde Río Verde şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Ortiz Assos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Ortiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Ortiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Ortiz'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2011 yılında CD América U20

1 Ağu 2011 yılında U. Católica U20

2 Ağu 2011 yılında Uni. Católica

25 Şubat 2014 yılında SD Aucas

21 Mart 2017 yılında CD Clan Juvenil

20 Haziran 2017 yılında Juventus

31 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2019 yılında CD Olmedo

14 Haziran 2019 yılında Mushuc Runa SC

3 Ocak 2022 yılında Delfín SC

1 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Carlos Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Ortiz şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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