Johan Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Gomez 6 Ocak 1994 tarihinde Candelaria şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Johan Steven Gómez Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Gomez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Gomez'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Uni. Popayán

31 Aralık 2015 yılında Quindío

1 Temmuz 2019 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2020 yılında CBJ Cali

1 Temmuz 2021 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında 24 Septiembre

1 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Johan Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Gomez şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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