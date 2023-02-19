Daniel Mera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mera 21 Aralık 1999 tarihinde Villa Rica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alejandro Mera Choco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Daniel Mera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Mera'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Mera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Mera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Real Cartagena

Daniel Mera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mera şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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