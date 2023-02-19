Nicolas Rubiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Rubiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Rubiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Rubiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Rubiano 5 Ocak 1999 tarihinde Neiva şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Rubiano Salgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Rubiano Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolas Rubiano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Atletico Huila futbol takımında oynamaktadır. CD Atletico Huila takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Rubiano'nin CD Atletico Huila ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Rubiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Rubiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nicolas Rubiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Rubiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atlético Huila

Nicolas Rubiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Rubiano şuan CD Atletico Huila takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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