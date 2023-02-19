Brayan Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Murillo 27 Ocak 2004 tarihinde Itagüí şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Murillo Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Murillo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Murillo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Murillo'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Brayan Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Brayan Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Murillo şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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