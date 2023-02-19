Leonel Gigli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Gigli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Gigli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Gigli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Gigli 11 Aralık 1990 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Leonel Ángel Gigli González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Gigli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonel Gigli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Gigli'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonel Gigli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonel Gigli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leonel Gigli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Gigli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2016 yılında Deportivo Armenio

4 Mart 2021 yılında Comunicaciones

1 Ocak 2022 yılında Fénix de Pilar

1 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Leonel Gigli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Gigli şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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