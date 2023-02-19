Miguel Pajaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Pajaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Pajaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Pajaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Pajaro 26 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Pajaro Julio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Pajaro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miguel Pajaro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına - tarihinde katılmıştır. Miguel Pajaro'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Miguel Pajaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Pajaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Pajaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Pajaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Pajaro şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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