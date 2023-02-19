Jorge Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Murillo 3 Ocak 1996 tarihinde Pereira şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Mario Murillo Quintero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Murillo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Murillo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jorge Murillo'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Tigres FC

1 Ocak 2019 yılında Pereira

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Jorge Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Murillo şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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