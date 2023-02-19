Joan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Ramirez 22 Ağu 1999 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Stiven Ramírez Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Ramirez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Joan Ramirez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joan Ramirez'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joan Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Joan Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Ramirez şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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