Duvan Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duvan Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duvan Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duvan Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duvan Mina 30 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Duvan Felipe Mina Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duvan Mina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Duvan Mina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Duvan Mina'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duvan Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duvan Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duvan Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duvan Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Real Cartagena

30 Haziran 2023 yılında Deportivo Cali

Duvan Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duvan Mina şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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