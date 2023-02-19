Jhon Granados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Granados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Granados adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Granados Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Granados 2 Nisan 2002 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Erick Granados Rodriguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Granados Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aya Sport yapmaktadır. Jhon Granados, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Granados'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Granados Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Granados isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Granados Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Granados futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Ferro II

29 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Jhon Granados Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Granados şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jhon Granados Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Academia F.C.

Kolombiya U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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