Juan Diego Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Diego Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Diego Ospina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Diego Ospina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Diego Ospina 18 Mayıs 2001 tarihinde Copacabana şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Diego Ospina Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Diego Ospina Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Juan Diego Ospina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Real Cartagena futbol takımında oynamaktadır. CD Real Cartagena takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Diego Ospina'nin CD Real Cartagena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Diego Ospina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Diego Ospina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Diego Ospina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Diego Ospina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2022 yılında Brown Adrogué

31 Aralık 2022 yılında Medellín U20

1 Ocak 2023 yılında Real Cartagena

Juan Diego Ospina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Diego Ospina şuan CD Real Cartagena takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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