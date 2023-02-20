Cristian Casseres Jr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Casseres Jr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Casseres Jr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Casseres Jr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Casseres Jr 20 Ocak 2000 tarihinde Caracas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Cristian Sleiker Cásseres Yépes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Casseres Jr Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&C yapmaktadır. Cristian Casseres Jr , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 2 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Cristian Casseres Jr 'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Casseres Jr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Casseres23

Haberin Devamı

Cristian Casseres Jr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Casseres Jr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristian Casseres Jr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Casseres Jr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dep. La Guaira

2 Şubat 2018 yılında New York RB

15 Mart 2018 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2018 yılında New York RB

Cristian Casseres Jr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Casseres Jr şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Cristian Casseres Jr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.