Luquinhas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luquinhas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luquinhas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luquinhas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luquinhas 28 Eylül 1996 tarihinde Ceilândia şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Lima Linhares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luquinhas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEWROFOOT LDA yapmaktadır. Luquinhas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luquinhas'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luquinhas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/llucaslinhares/

Luquinhas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luquinhas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luquinhas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luquinhas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vilafranqu. U19

1 Temmuz 2015 yılında Vilafranquense

1 Temmuz 2016 yılında Benfica B

1 Temmuz 2017 yılında Desportivo Aves

28 Ağustos 2017 yılında Vilafranquense

30 Haziran 2018 yılında Desportivo Aves

1 Temmuz 2018 yılında Aves U23

20 Ocak 2019 yılında Desportivo Aves

4 Temmuz 2019 yılında Legia Varşova

16 Şubat 2022 yılında New York RB

Luquinhas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luquinhas şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

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