Peter Stroud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Stroud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Stroud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Peter Stroud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Peter Stroud 23 Nisan 2002 tarihinde Chester, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Peter Forrest Stroud şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Peter Stroud Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Peter Stroud, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Peter Stroud'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Peter Stroud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Peter Stroud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında West Ham U18
1 Ağustos 2020 yılında Blue Devils
1 Mayıs 2021 yılında NYRB U-23
1 Ağustos 2021 yılında Blue Devils
14 Ocak 2023 yılında New York RB
Peter Stroud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Peter Stroud şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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