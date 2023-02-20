Ryan Meara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Meara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Meara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Meara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Meara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Meara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Meara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Meara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Meara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Meara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Meara 15 Kasım 1990 tarihinde Yonkers, New York şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İrlanda,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Meara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Ryan Meara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 12 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Ryan Meara'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ryan Meara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RMeara_18

http://www.instagram.com/rmeara18/

Ryan Meara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Meara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ryan Meara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Meara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2009 yılında Long Island RR

1 Ağustos 2009 yılında Fordham Rams

1 Mayıs 2010 yılında Newark

1 Ağustos 2010 yılında Fordham Rams

1 Mayıs 2011 yılında Newark

1 Ağustos 2011 yılında Fordham Rams

12 Ocak 2012 yılında New York RB

11 Aralık 2014 yılında New York City

28 Ekim 2015 yılında New York RB

24 Mart 2016 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2016 yılında New York RB

4 Nisan 2017 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2017 yılında New York RB

Ryan Meara kimdir

Ryan Meara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Meara şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fordham Prep (2004-2007), Reading F.C. (2007-2008), Fordham Rams (2008-2011)

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Ryan Meara nereli

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