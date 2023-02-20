Bento Estrela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bento Estrela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bento Estrela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bento Estrela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bento Estrela 10 Şubat 2006 tarihinde Bloomfield, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Bento Luís Estrela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bento Estrela Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Bento Estrela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bento Estrela'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bento Estrela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bento Estrela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bento Estrela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bento Estrela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2021 yılında New York RB

Bento Estrela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bento Estrela şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Bento Estrela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Portekiz U16 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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