Cory Burke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cory Burke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cory Burke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cory Burke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cory Burke 28 Aralık 1991 tarihinde Kingston şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Jamaika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cory Burke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cory Burke'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Cory Burke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cory Burke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cory Burke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cory Burke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2016 yılında Bethlehem Steel

31 Aralık 2016 yılında Rivoli United

1 Ocak 2017 yılında Bethlehem Steel

1 Ocak 2018 yılında Philadelphia

23 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

17 Mayıs 2018 yılında Philadelphia

4 Eylül 2019 yılında Portmore United

31 Aralık 2019 yılında Philadelphia

6 Şubat 2020 yılında SKN St. Pölten

31 Temmuz 2020 yılında Philadelphia

1 Ocak 2023 yılında New York RB

Cory Burke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cory Burke şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Cory Burke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 7 gol atmıştır.

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