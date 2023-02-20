Cameron Harper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Harper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Harper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cameron Harper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cameron Harper 19 Kasım 2001 tarihinde Sacramento, California şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cameron Harper Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Cameron Harper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Cameron Harper'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cameron Harper Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cameron__harper/

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Cameron Harper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cameron Harper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Cameron Harper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cameron Harper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Celtic U18

1 Temmuz 2019 yılında Celtic Glasgow

5 Mart 2021 yılında New York RB

Cameron Harper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cameron Harper şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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