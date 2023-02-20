Jayden Reid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jayden Reid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jayden Reid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jayden Reid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jayden Reid 30 Ağustos 2001 tarihinde Elmont, New York şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jayden Reid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Jayden Reid, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jayden Reid'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jayden Reid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jayden Reid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında UConn Huskies
21 Aralık 2022 yılında New York RB
Jayden Reid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jayden Reid şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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