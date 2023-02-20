Tom Barlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Barlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Barlow kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Barlow ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tom Barlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Barlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Barlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Barlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Barlow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Barlow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Barlow 8 Temmuz 1995 tarihinde St. Louis, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Barlow Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 8 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Tom Barlow'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tom Barlow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tbarlow55

Tom Barlow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Barlow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Barlow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Barlow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Badgers

1 Mayıs 2015 yılında Reading United

1 Ağustos 2015 yılında Badgers

1 Mayıs 2016 yılında Des Moines

1 Ağustos 2016 yılında Badgers

1 Mayıs 2017 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2017 yılında Badgers

19 Ocak 2018 yılında New York RB

1 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2018 yılında NY Red Bulls II

8 Mayıs 2019 yılında New York RB

9 Temmuz 2019 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2019 yılında New York RB

Tom Barlow kimdir

Tom Barlow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Barlow şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tom Barlow nereli

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