Daniel Edelman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Edelman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Edelman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Edelman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Edelman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Edelman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Edelman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Edelman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Edelman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Edelman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Edelman 28 Nisan 2003 tarihinde Warren Township, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Ethan Edelman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Edelman Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Daniel Edelman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 17 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Edelman'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Edelman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DanEdelman24

Daniel Edelman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Edelman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Edelman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Edelman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında NYRB Academy

16 Temmuz 2020 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2020 yılında NYRB Academy

24 Mart 2021 yılında NY Red Bulls II

17 Aralık 2021 yılında New York RB

Daniel Edelman kimdir

Daniel Edelman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Edelman şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Edelman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 6 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Daniel Edelman nereli

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