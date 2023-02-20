Steven Sserwadda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steven Sserwadda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steven Sserwadda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steven Sserwadda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steven Sserwadda 28 Ağustos 2002 tarihinde Kampala şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Uganda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steven Sserwadda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSG GROUP yapmaktadır. Steven Sserwadda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Steven Sserwadda'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steven Sserwadda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steven Sserwadda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Steven Sserwadda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steven Sserwadda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2021 yılında NY Red Bulls II

18 Haziran 2022 yılında New York RB

20 Haziran 2022 yılında NY Red Bulls II

9 Temmuz 2022 yılında New York RB

Steven Sserwadda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steven Sserwadda şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 65 numaralı formayı giymektedir.

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