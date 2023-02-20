Frankie Amaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frankie Amaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frankie Amaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Frankie Amaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Frankie Amaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frankie Amaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Frankie Amaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frankie Amaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frankie Amaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frankie Amaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frankie Amaya 26 Eylül 2000 tarihinde Santa Ana, California şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Franuel Amaya şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frankie Amaya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Frankie Amaya, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 20 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Frankie Amaya'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Frankie Amaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/frankie_amaya

http://www.instagram.com/_frankieamaya/

Frankie Amaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frankie Amaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Frankie Amaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frankie Amaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında UCLA Bruins

11 Ocak 2019 yılında Cincinnati

17 Nisan 2019 yılında Orange County

2 Mayıs 2019 yılında Cincinnati

20 Nisan 2021 yılında New York RB

Frankie Amaya kimdir

Frankie Amaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frankie Amaya şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Frankie Amaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Frankie Amaya nereli

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