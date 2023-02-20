Lewis Morgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Morgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Morgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Morgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Morgan 30 Eylül 1996 tarihinde Paisley şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Morgan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Lewis Morgan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 12 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Lewis Morgan'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lewis Morgan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lewismorgan14/

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Lewis Morgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Morgan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lewis Morgan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Morgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında St. Mirren FC U17

1 Temmuz 2013 yılında St. Mirren FC U20

1 Aralık 2014 yılında St. Mirren

5 Ocak 2018 yılında Celtic

6 Ocak 2018 yılında St. Mirren

30 Nisan 2018 yılında Celtic

31 Ocak 2019 yılında Sunderland

31 Mayıs 2019 yılında Celtic

31 Ocak 2020 yılında Miami

12 Aralık 2021 yılında New York RB

Lewis Morgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Morgan şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Lewis Morgan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya takımında 16 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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