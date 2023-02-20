Dylan Nealis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Nealis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Nealis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Nealis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Nealis 30 Temmuz 1998 tarihinde Massapequa, New York şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Nealis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Nealis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 16 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Dylan Nealis'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Nealis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dylannealis/

Dylan Nealis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Nealis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dylan Nealis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Nealis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Georgetown

1 Mayıs 2019 yılında Long Island RR

1 Ağustos 2019 yılında Georgetown

9 Ocak 2020 yılında Miami

10 Nisan 2021 yılında Nashville

16 Aralık 2021 yılında New York RB

Dylan Nealis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Nealis şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.