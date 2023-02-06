Elias Manoel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Manoel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Manoel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Manoel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Manoel 30 Kasım 2001 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Elias Manoel Alves de Paula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Manoel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. Elias Manoel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elias Manoel'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Elias Manoel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Eliasmanoel_

http://www.instagram.com/eliasmanoel11/

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Elias Manoel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elias Manoel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Elias Manoel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Manoel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2020 yılında Grêmio B

1 Ocak 2022 yılında Grêmio

4 Ağu 2022 yılında New York RB

31 Aralık 2022 yılında Grêmio

30 Ocak 2023 yılında New York RB

Elias Manoel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Manoel şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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