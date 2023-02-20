Carlos Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Coronel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Coronel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Coronel 29 Aralık 1996 tarihinde Corumbá şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Miguel Coronel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Coronel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Carlos Coronel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Coronel'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Coronel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carloscoronel_13/

Carlos Coronel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Coronel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Coronel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Coronel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Liefering

13 Ocak 2017 yılında RB Brasil U20

23 Ocak 2017 yılında RB Salzburg

24 Ocak 2019 yılında Philadelphia

20 Temmuz 2019 yılında RB Salzburg

26 Şubat 2021 yılında New York RB

31 Aralık 2021 yılında RB Salzburg

1 Ocak 2022 yılında New York RB

Carlos Coronel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Coronel şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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