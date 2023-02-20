Dru Yearwood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dru Yearwood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dru Yearwood kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dru Yearwood ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dru Yearwood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dru Yearwood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dru Yearwood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dru Yearwood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dru Yearwood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dru Yearwood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dru Yearwood 17 Şubat 2000 tarihinde Harlow şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere,Barbados uyrukludur.Gerçek adı da Dru Anthony Yearwood şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dru Yearwood Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dru Yearwood, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dru Yearwood'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dru Yearwood Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/druyearwood/

Dru Yearwood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dru Yearwood isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dru Yearwood Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dru Yearwood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Southend United

5 Ağustos 2019 yılında Brentford

12 Ağustos 2020 yılında New York RB

Dru Yearwood kimdir

Dru Yearwood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dru Yearwood şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsenal FC (2007-2011), Southend United (2011-2017)

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Dru Yearwood nereli

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