Serge Ngoma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serge Ngoma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serge Ngoma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serge Ngoma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serge Ngoma 9 Temmuz 2005 tarihinde North Plainfield, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Serge Patrick Ngoma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serge Ngoma Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Serge Ngoma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Serge Ngoma'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Serge Ngoma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergengoma_/

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Serge Ngoma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serge Ngoma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Serge Ngoma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serge Ngoma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2021 yılında NYRB Academy

17 Şubat 2022 yılında New York RB

Serge Ngoma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serge Ngoma şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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