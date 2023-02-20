John Tolkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Tolkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Tolkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Tolkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Tolkin 31 Temmuz 2002 tarihinde Chatham, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Tolkin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. John Tolkin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. John Tolkin'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

John Tolkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johntolkin/

John Tolkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Tolkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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John Tolkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Tolkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2019 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2019 yılında NYRB Academy

14 Ocak 2020 yılında New York RB

John Tolkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Tolkin şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

John Tolkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 12 numaralı formasıyla 29 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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