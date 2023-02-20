Wikelman Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wikelman Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wikelman Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wikelman Carmona ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wikelman Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wikelman Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wikelman Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wikelman Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wikelman Carmona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wikelman Carmona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wikelman Carmona 24 Şubat 2003 tarihinde Guarico şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Wikelman José Carmona Torres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wikelman Carmona Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&C yapmaktadır. Wikelman Carmona, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Wikelman Carmona'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wikelman Carmona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wikelman Carmona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Wikelman Carmona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wikelman Carmona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2021 yılında New York RB

Wikelman Carmona kimdir

Wikelman Carmona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wikelman Carmona şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dynamo FC Margarita

Wikelman Carmona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela U20 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Aralık 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Wikelman Carmona nereli

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