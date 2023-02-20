Omir Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omir Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omir Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omir Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omir Fernandez 8 Şubat 1999 tarihinde The Bronx, New York şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Omir Guadalupe Fernandez Mosso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omir Fernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omir Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 26 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Omir Fernandez'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Omir Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ooohhmeeur/

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Omir Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omir Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Omir Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omir Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Demon Deacons

1 Mayıs 2018 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2018 yılında Demon Deacons

26 Ocak 2019 yılında New York RB

13 Ağustos 2019 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2019 yılında New York RB

Omir Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omir Fernandez şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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