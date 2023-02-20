Hassan Ndam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Ndam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Ndam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Ndam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Ndam 29 Ekim 1998 tarihinde Foumban şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Ndam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Ndam'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hassan Ndam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Hassanndam47

Hassan Ndam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Ndam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Ndam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Ndam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2017 yılında New York RB

23 Mart 2017 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2017 yılında New York RB

15 Mart 2018 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2018 yılında New York RB

11 Aralık 2018 yılında Cincinnati

1 Mayıs 2019 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2019 yılında Cincinnati

1 Şubat 2020 yılında Miami FC

30 Kasım 2020 yılında Cincinnati

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

10 Haziran 2022 yılında Orange County

15 Temmuz 2022 yılında NY Red Bulls II

3 Eylül 2022 yılında New York RB

Hassan Ndam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Ndam şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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