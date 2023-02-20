Curtis Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Curtis Ofori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Curtis Ofori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Curtis Ofori 20 Kasım 2005 tarihinde Hopewell Junction, New York şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Curtis Ofori Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Curtis Ofori, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Curtis Ofori'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Curtis Ofori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CurtisOfori14

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Curtis Ofori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Curtis Ofori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Curtis Ofori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Curtis Ofori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2021 yılında NY Red Bulls II

1 Aralık 2022 yılında New York RB

Curtis Ofori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Curtis Ofori şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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