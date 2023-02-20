Andres Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andres Reyes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andres Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andres Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Reyes 8 Eylül 1999 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Felipe Reyes Ambuila şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Reyes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Player yapmaktadır. Andres Reyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andres Reyes'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Andres Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Atl. Nacional

12 Şubat 2020 yılında Miami

31 Aralık 2020 yılında Atl. Nacional

19 Ocak 2021 yılında New York RB

Andres Reyes kimdir

Andres Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Reyes şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Andres Reyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U23 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Andres Reyes nereli

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