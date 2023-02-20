Sean Nealis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Nealis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Nealis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Nealis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Nealis 13 Ocak 1997 tarihinde Massapequa, New York şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Nealis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sean Nealis'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Sean Nealis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Nealis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sean Nealis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Nealis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Westchester

1 Ağustos 2018 yılında Hofstra Pride

11 Ocak 2019 yılında New York RB

7 Mart 2019 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2019 yılında New York RB

Sean Nealis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Nealis şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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