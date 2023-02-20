Matthew Nocita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matthew Nocita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matthew Nocita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matthew Nocita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matthew Nocita 24 Nisan 2000 tarihinde Porter Ranch, California şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matthew Nocita Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Matthew Nocita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matthew Nocita'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matthew Nocita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matthew Nocita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matthew Nocita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matthew Nocita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Navy Midshipmen

11 Ocak 2022 yılında New York RB

1 Şubat 2022 yılında ara verdi

25 Ağustos 2022 yılında New York RB

Matthew Nocita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matthew Nocita şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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