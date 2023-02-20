Aj Marcucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aj Marcucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aj Marcucci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aj Marcucci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aj Marcucci 31 Temmuz 1999 tarihinde West Chester, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Marcucci Jr. şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aj Marcucci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

New York Red Bulls futbol takımında oynamaktadır. New York Red Bulls takımına 11 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Aj Marcucci'nin New York Red Bulls ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aj Marcucci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ajmarcucci1

Aj Marcucci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aj Marcucci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aj Marcucci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aj Marcucci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Connecticut Col

21 Ocak 2021 yılında New York RB

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2021 yılında NY Red Bulls II

11 Eylül 2021 yılında New York RB

Aj Marcucci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aj Marcucci şuan New York Red Bulls takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Episcopal Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.