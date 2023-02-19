Cristian Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Molina 19 Mart 1997 tarihinde González şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Cristián Molina Pacheco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Molina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Santander futbol takımında oynamaktadır. Real Santander takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Cristian Molina'nin Real Santander ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristian Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristian Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Santander

Cristian Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Molina şuan Real Santander takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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