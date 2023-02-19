Daniel Giraldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Giraldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Giraldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Giraldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Giraldo 23 Şubat 2004 tarihinde Valledupar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Santiago Giraldo Lopez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Giraldo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Giraldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Giraldo'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Giraldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Giraldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Giraldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Giraldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Giraldo şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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