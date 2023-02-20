Danny Leyva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Leyva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Leyva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Leyva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Leyva 5 Mayıs 2003 tarihinde Las Vegas, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Ulises Leyva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Leyva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SXI yapmaktadır. Danny Leyva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 9 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Danny Leyva'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Leyva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danny.leyva10/

Danny Leyva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Leyva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danny Leyva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Leyva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2018 yılında Tacoma Defiance

9 Nisan 2019 yılında Seattle

24 Mayıs 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

10 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2020 yılında Seattle

Danny Leyva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Leyva şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

Danny Leyva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 30 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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