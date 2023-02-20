Albert Rusnak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Rusnak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Albert Rusnak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Albert Rusnak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Albert Rusnak 7 Temmuz 1994 tarihinde Vyškov şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Albert Rusnak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colossal Sports Management yapmaktadır. Albert Rusnak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Albert Rusnak'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Albert Rusnak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/albertrusnak11/

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Albert Rusnak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Albert Rusnak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Albert Rusnak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Albert Rusnak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2008 yılında Man City U18

1 Temmuz 2012 yılında Man City U21

30 Ağustos 2013 yılında Oldham Athletic

19 Eylül 2013 yılında Man City U21

21 Ocak 2014 yılında Birmingham

31 Mayıs 2014 yılında Man City U21

20 Temmuz 2014 yılında SC Cambuur

3 Ocak 2015 yılında Man City U21

4 Ocak 2015 yılında FC Groningen

6 Ocak 2017 yılında Salt Lake

13 Ocak 2022 yılında Seattle

Albert Rusnak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Albert Rusnak şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Albert Rusnak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KAC Kosice, MFK Kosice, Manchester City

Slovakya takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 7 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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