Nouhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nouhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nouhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nouhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nouhou 23 Haziran 1997 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Nouhou Tolo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nouhou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DAGA FOOTBALL DREAM yapmaktadır. Nouhou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 26 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Nouhou'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nouhou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salvadorebanouh/

Nouhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nouhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nouhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nouhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2016 yılında Sounders FC 2

26 Ocak 2017 yılında Seattle

31 Mart 2017 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2017 yılında Seattle

1 Nisan 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

Nouhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nouhou şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Nouhou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun takımında 25 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.