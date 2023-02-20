Ethan Dobbelaere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Dobbelaere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethan Dobbelaere kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ethan Dobbelaere ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ethan Dobbelaere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Dobbelaere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ethan Dobbelaere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Dobbelaere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Dobbelaere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Dobbelaere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Dobbelaere 14 Kasım 2002 tarihinde Seattle, Washington şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Dobbelaere Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Ethan Dobbelaere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 15 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Ethan Dobbelaere'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ethan Dobbelaere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Dobbelaere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ethan Dobbelaere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Dobbelaere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Seattle Academy

23 Temmuz 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle Academy

15 Haziran 2020 yılında Seattle

5 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

30 Nisan 2022 yılında Seattle

Ethan Dobbelaere kimdir

Ethan Dobbelaere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Dobbelaere şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Ethan Dobbelaere Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ethan Dobbelaere nereli

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