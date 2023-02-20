Raul Ruidiaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Ruidiaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Ruidiaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Ruidiaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Ruidiaz 25 Temmuz 1990 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Peru,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Mario Ruidíaz Misitich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Ruidiaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Raul Ruidiaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 10 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Raul Ruidiaz'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Ruidiaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RaulRuidiazM

http://www.instagram.com/raulruidiazm/

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Raul Ruidiaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Ruidiaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Ruidiaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Ruidiaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Universitario

20 Ocak 2012 yılında U. de Chile

20 Ağustos 2012 yılında Coritiba FC

21 Mart 2013 yılında Universitario

31 Aralık 2014 yılında Coritiba FC

30 Ocak 2015 yılında FBC Melgar

10 Ağustos 2015 yılında Universitario

1 Temmuz 2016 yılında Monarcas Morelia

10 Temmuz 2018 yılında Seattle

Raul Ruidiaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Ruidiaz şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raul Ruidiaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universitario de Deportes

Peru takımında 30 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 4 gol atmıştır.

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