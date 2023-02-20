Jackson Ragen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Ragen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jackson Ragen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jackson Ragen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jackson Ragen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Ragen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jackson Ragen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Ragen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Ragen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Ragen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Ragen 24 Eylül 1998 tarihinde Seattle, Washington şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Ragen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jackson Ragen'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jackson Ragen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jacksonragen12

Jackson Ragen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson Ragen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jackson Ragen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Ragen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Seattle Academy

12 Mayıs 2017 yılında Sounders FC 2

31 Temmuz 2017 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2017 yılında Michigan

21 Ocak 2021 yılında Chicago

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ağustos 2021 yılında Tacoma Defiance

14 Şubat 2022 yılında Seattle

Jackson Ragen kimdir

Jackson Ragen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Ragen şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seattle United (2008-2016), Seattle Sounders (2016-2017)

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Jackson Ragen nereli

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