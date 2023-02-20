Stefan Cleveland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Cleveland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Cleveland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Cleveland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Cleveland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Cleveland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Cleveland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Cleveland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Cleveland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Cleveland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Cleveland 25 Mayıs 1994 tarihinde Dayton, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Daniel Cleveland şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Cleveland Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 26 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Cleveland'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Cleveland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Cleveland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Cleveland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Cleveland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2015 yılında Dayton Dutch L.

1 Ağustos 2015 yılında Dartmouth Col.

1 Ağustos 2016 yılında Cardinals

13 Ocak 2017 yılında Chicago

26 Mayıs 2017 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2017 yılında Chicago

18 Nisan 2018 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2018 yılında Chicago

16 Mayıs 2019 yılında Lansing Ignite

25 Kasım 2019 yılında Chicago

26 Kasım 2019 yılında Seattle

6 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2020 yılında Seattle

Stefan Cleveland kimdir

Stefan Cleveland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Cleveland şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Stefan Cleveland nereli

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