Heber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Heber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Heber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Heber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Heber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Heber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Heber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Heber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Heber 10 Ağustos 1991 tarihinde Colorado do Oeste şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Héber Araújo dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Heber Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MP9 Sports - Brazil yapmaktadır. Heber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 29 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Heber'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Heber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/heeberaraujo/

http://www.facebook.com/Heber9oficial/

Heber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Heber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Heber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Heber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2010 yılında Figueirense FC

1 Mayıs 2011 yılında Coimbra-MG

1 Haziran 2011 yılında Figueirense FC

31 Mayıs 2013 yılında Coimbra-MG

1 Haziran 2013 yılında CRAC (GO)

31 Aralık 2013 yılında Coimbra-MG

6 Ocak 2014 yılında Avaí FC

31 Aralık 2014 yılında Coimbra-MG

5 Ocak 2015 yılında Paysandu SC

28 Nisan 2015 yılında Coimbra-MG

1 Temmuz 2015 yılında Alashkert

30 Haziran 2016 yılında Coimbra-MG

12 Ağustos 2016 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka

21 Mart 2019 yılında New York City

29 Aralık 2022 yılında Seattle

Heber kimdir

Heber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Heber şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Heber nereli

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