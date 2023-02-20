Stefan Frei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Frei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Frei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Frei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Frei 20 Nisan 1986 tarihinde Altstätten şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Frei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 10 Aralık 2013 tarihinde katılmıştır. Stefan Frei'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Frei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Stefan24Frei

Stefan Frei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Frei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Frei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Frei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2005 yılında UC Berkeley

1 Mayıs 2006 yılında SF Seals

1 Ağustos 2006 yılında UC Berkeley

1 Mayıs 2007 yılında San Jose Frogs

1 Ağustos 2007 yılında UC Berkeley

1 Mayıs 2008 yılında San Jose Frogs

1 Ağustos 2008 yılında UC Berkeley

15 Ocak 2009 yılında Toronto

10 Aralık 2013 yılında Seattle

Stefan Frei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Frei şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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